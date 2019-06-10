Токаев назвал приоритетом сотрудничество с РФ, Китаем и соседями по Центральной Азии

Касым-Жомарт Токаев на посту избранного народом Казахстана президента намерен укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии.

"Я буду уделять внимание, в первую очередь, вопросам развития отношений и сотрудничества с нашими соседними странами, такими, как Россия, Китай и центральноазиатскими странами", - сказал Токаев на пресс-конференции в понедельник.