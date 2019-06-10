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СНГ 10.06.2019 20:16

Зеленский хочет сменить всех украинских губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены.

"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ГУБЕРНАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]