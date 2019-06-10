Зеленский хочет сменить всех украинских губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены.
"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник.
Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА.
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