Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.06.2019 17:35

Трамп пообещал немедленно ввести новые пошлины на китайские товары в случае отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил телеканалу CNBC, что Вашингтон незамедлительно введет очередные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.

"Да, они будут введены", - сказал Трамп телеканалу, отвечая на вопрос, не будут ли эти пошлины введены незамедлительно.

Президент напомнил, что на саммите G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня, у него запланирована встреча с Си Цзиньпином, и что Трамп удивится, если председатель КНР не прибудет на встречу.

При этом Трамп заявил, что у него "отличные взаимоотношения" с Си Цзиньпином.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что он, вероятно, примет решение об очередных пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином на саммите G20.

Позднее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Трамп примет решение о введении тарифов после переговоров с Си Цзиньпином.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть, на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]