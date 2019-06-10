Керимов и Ахадов вошли в состав Наблюдательного совета ASK

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил членов Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK), сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, членами Наблюдательного совета ASK назначены: министр сельского хозяйства Инам Керимов и помощник первого вице-президента Халид Ахадов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ASK. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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