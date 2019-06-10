Минобразования получит 18 млн манатов на развитие школьной инфраструктуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству образования из госбюджета 18 млн манатов на создание школ модульного типа, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год в рамках дополнительных мер по развитию инфраструктуры образования.

Ф.Исазаде