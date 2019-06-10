ИВ Баку получит 40 млн манатов на строительство, капремонт и восстановление учебных заведений в столице и пригородах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Баку 40 млн манатов на продолжение работ по строительству, капитальному ремонту и восстановлению учебных заведений в городе Баку и пригородных поселках.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.

Ф.Исазаде