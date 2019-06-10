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Наука и образование 10.06.2019 18:29

ИВ Баку получит 40 млн манатов на строительство, капремонт и восстановление учебных заведений в столице и пригородах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Баку 40 млн манатов на продолжение работ по строительству, капитальному ремонту и восстановлению учебных заведений в городе Баку и пригородных поселках.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]