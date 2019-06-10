Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 10.06.2019 21:28

Deutsche Bank выявил серьезные проблемы в мониторинге подозрительных платежей - FT

Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности, сообщает Financial Times.

Как пишет FT со ссылкой на информированные источники, всего было выявлено шесть проблемных областей, одна из которых - отслеживание чеков, выписанных корпоративными клиентами в пользу лиц, проживающих в других странах. Чеки как вид платежей постепенно сходят на нет, однако Deutsche Bank по-прежнему обрабатывает порядка 50 тыс. таких платежей через свое подразделение в Великобритании и Ирландии.

По словам представителей банка, проблема коснулась трех корпоративных клиентов, акции которых торгуются на биржах развивающихся стран и считаются "голубыми фишками", поэтому они проходили в системе как клиенты с низким уровнем риска.

В прошлом году эти компании провели через Deutsche Bank порядка 100 чеков, однако аудиторы не уверены, было ли это число примерно таким же в предыдущие годы.

Также нарушения были выявлены в сфере контроля за особо крупными платежами, а также в сфере международных межбанковских переводов в системе Swift.

По словам источников, обнаруженные нарушения относятся к третьей и четвертой категории по шкале Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии. Столь серьезные нарушения часто приводят к штрафам со стороны регуляторов.

В сентябре прошлого года BaFin сделало замечание Deutsche Bank в связи со слабостью систем банка в сфере противодействия отмыванию денег. Регулятор также назначил независимого аудитора для проверки действий, предпринимаемых Deutsche Bank для улучшения внутренних процессов в этой сфере.

Deutsche Bank также был одним из нескольких банков-корреспондентов, использовавшихся эстонским подразделением Danske Bank, и через него были осуществлены потенциально подозрительные трансграничные платежи на сумму более 160 млрд евро.

Акции Deutsche Bank дорожают на 0,1% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 37%, до 12,32 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, БАНК, ПРОВЕРКА


Похожие новости


Президент Азербайджана обсудил с главой германского «Commerzbank AG» проекты в аграрной сфере

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]