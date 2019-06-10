Deutsche Bank выявил серьезные проблемы в мониторинге подозрительных платежей - FT

Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности, сообщает Financial Times.
Как пишет FT со ссылкой на информированные источники, всего было выявлено шесть проблемных областей, одна из которых - отслеживание чеков, выписанных корпоративными клиентами в пользу лиц, проживающих в других странах. Чеки как вид платежей постепенно сходят на нет, однако Deutsche Bank по-прежнему обрабатывает порядка 50 тыс. таких платежей через свое подразделение в Великобритании и Ирландии.
По словам представителей банка, проблема коснулась трех корпоративных клиентов, акции которых торгуются на биржах развивающихся стран и считаются "голубыми фишками", поэтому они проходили в системе как клиенты с низким уровнем риска.
В прошлом году эти компании провели через Deutsche Bank порядка 100 чеков, однако аудиторы не уверены, было ли это число примерно таким же в предыдущие годы.
Также нарушения были выявлены в сфере контроля за особо крупными платежами, а также в сфере международных межбанковских переводов в системе Swift.
По словам источников, обнаруженные нарушения относятся к третьей и четвертой категории по шкале Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии. Столь серьезные нарушения часто приводят к штрафам со стороны регуляторов.
В сентябре прошлого года BaFin сделало замечание Deutsche Bank в связи со слабостью систем банка в сфере противодействия отмыванию денег. Регулятор также назначил независимого аудитора для проверки действий, предпринимаемых Deutsche Bank для улучшения внутренних процессов в этой сфере.
Deutsche Bank также был одним из нескольких банков-корреспондентов, использовавшихся эстонским подразделением Danske Bank, и через него были осуществлены потенциально подозрительные трансграничные платежи на сумму более 160 млрд евро.
Акции Deutsche Bank дорожают на 0,1% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 37%, до 12,32 млрд евро.
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