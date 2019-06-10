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Транспорт и связь 10.06.2019 23:32

КАМАЗ и ABB планируют совместно развивать инфраструктуру для электробусов

ПАО "КАМАЗ" и компания ABB договорились о совместном развитии инфраструктуры для электробусов, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя.

Документ компании подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

"Стороны планируют объединить усилия для внедрения решений в муниципальную транспортную инфраструктуру, подразумевающих комплексные поставки как электробусов, так и зарядных станций", - говорится в пресс-релизе.

Компании, в частности, решили совместно дорабатывать зарядные станции согласно техническим требованиям заказчиков с использованием силовых модулей АВВ для различных типов зарядных станций (ультрабыстрых и маломощных).

"Наши разработки позволят снизить затраты муниципалитетов на обслуживание зарядных станций и повысить рентабельность электрического общественного транспорта в России", - цитирует президента российского подразделения ABB Ирину Козлову пресс-служба "КАМАЗа".

В 2018 году "КАМАЗ" впервые вышел на рынок пассажирского транспорта Москвы. В частности, весной прошлого года "КАМАЗ" выиграл тендер на поставку 100 электробусов и ультрабыстрых зарядных станций в адрес "Мосгортранса" стоимостью 6,4 млрд рублей с обязательством 15-летнего сервисного обслуживания. В январе текущего года Москва заключила второй контракт с "КАМАЗом" на поставку 100 электробусов и зарядок стоимостью 6,6 млрд рублей.

ABB специализируется на разработке и внедрении комплексных решений для цифровых отраслей. В состав компании входят четыре подразделения "Электрооборудование", "Промышленная автоматизация", "Электропривод" и "Робототехника и дискретная автоматизация". ABB работает более чем в 100 странах мира, штаб-квартира находится в Цюрихе (Швейцария). ABB в России насчитывает 7 производственных и 12 сервисных площадок, а также более 28 региональных офисов.

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Тэги: РОССИЯ, КАМАЗ, ЭЛЕКТРОБУСЫ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]