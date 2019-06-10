Баку и Анкара отмечают необходимость проведения в будущем совместных тактических учений

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высоко оценивают результаты совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство-2019», говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.
Гасанов в ходе встречи с Акаром подчеркнул, что Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах для укрепления военной мощи страны, и «это является основным фактором обеспечения стабильности в регионе».
«Стороны, высоко оценив результаты, достигнутые в ходе совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой, отметили важность проведения подобных учений», - отмечается в информации.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, связанным с региональным и взаимным сотрудничеством.
Как сообщалось ранее, учения стартовали 7 июня в НАР. К ним привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции. В учениях задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.
Цель учений - разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.
Учения продлятся до 11 июня в соответствии с "Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией".
Н.Аббасова
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