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Внешняя политика 10.06.2019 19:52

Баку и Анкара отмечают необходимость проведения в будущем совместных тактических учений

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высоко оценивают результаты совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство-2019», говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.

Гасанов в ходе встречи с Акаром подчеркнул, что Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах для укрепления военной мощи страны, и «это является основным фактором обеспечения стабильности в регионе».

«Стороны, высоко оценив результаты, достигнутые в ходе совместных азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой, отметили важность проведения подобных учений», - отмечается в информации.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, связанным с региональным и взаимным сотрудничеством.

Как сообщалось ранее, учения стартовали 7 июня в НАР. К ним привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции. В учениях задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Цель учений - разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.
Учения продлятся до 11 июня в соответствии с "Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией".

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]