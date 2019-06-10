УЕФА опровергает сообщения о планах реформы Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует в ближайшее время менять формат Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
"В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге Чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе", - говорится в сообщении.
"Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА", - отмечается там же.
Ранее в интервью Spiegel президент УЕФА Александр Чеферин подчеркнул, что в ближайшее время никаких изменений не планируется.
"Если хотите мое мнение, ничего вообще не должно меняться. Футбол - это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в своем роде в мире. Лига чемпионов - глобальный турнир. Он становится все популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для нашего вида спорта. В Европе вряд ли от него можно получить что-то еще", - сказал Чеферин.
"Я не хотел бы говорить о деталях этой идеи Ассоциации Европейских Клубов. Мы находимся лишь на этапе консультаций и, конечно же, должны все обсуждать друг с другом. ECA представила нам свое предложение. После этого мы сразу же пресекли разговоры о том, что УЕФА подумывает о проведении матчей еврокубков на выходных. Этого не случится", - добавил он.
Глава УЕФА высказал мнение, что пять крупнейших футбольных лиг "должны отчислять средства футбольным федерациям в небольших странах, если они продают им права на трансляцию своих лиг".
"Ведь если матчи лучших чемпионатов показывают по телевидению в этих странах, это ослабляет их собственный футбольный рынок", - отметил Чеферин.
"Что касается гарантированного участия больших клубов в Лиге чемпионов, то конечно, этого не должно быть. Но ведь они и так всегда там. А вот средние клубы из возможной реформы действительно могли бы извлечь выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована в точности в том виде, что предлагается сейчас", - подчеркнул он.
Ранее в СМИ появилась информация об изменении формата главного клубного турнира Старого Света.
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