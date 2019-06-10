Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.06.2019 20:55

Президент Ирана будет участвовать в саммите ШОС в Бишкеке

Президент Ирана Хасан Рухани примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 13-14 июня в Бишкеке.

Х.Рухани отправится в столицу Киргизии в четверг, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Странами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Иран имеет в ШОС статус наблюдателя.

Ранее сообщалось, что президент Ирана примет также участие в саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Душанбе 14-15 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ШОС, САММИТ


Похожие новости


Болтон почти полностью уверен, что за атаками на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран Рухани заявил о невозможности переговоров с США по ядерной программе Тегерана Целью диверсии в Ормузском проливе является нагнетание напряженности в регионе - Зариф Иран невозможно запугать, уверен Рухани Президент Ирана призвал к единению на фоне санкций США Макрон призвал сохранить ядерную сделку с Ираном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]