Президент Ирана будет участвовать в саммите ШОС в Бишкеке

Президент Ирана Хасан Рухани примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 13-14 июня в Бишкеке.

Х.Рухани отправится в столицу Киргизии в четверг, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Странами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Иран имеет в ШОС статус наблюдателя.

Ранее сообщалось, что президент Ирана примет также участие в саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в Душанбе 14-15 июня.