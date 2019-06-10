Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.06.2019 20:00

Brent перешла к снижению на заявлениях Трампа, опустилась до $63,2 за баррель

Нефтяной рынок меняется слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, инвесторы реагируют на развитие торгового конфликта США с Китаем и следят за заявлениями Саудовской Аравии о продлении сделки по снижению нефтедобычи.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 подешевели на $0,09 (0,14%) - до $63,2 за баррель. Ранее Brent росла, котировки доходили до $64,1 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,11 (0,2%) - до $54,1 за баррель.

Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.

Тем временем поддержку рынку оказывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.

"Заявления Саудовской Аравии говорят о том, что ОПЕК и партнеры близки к соглашению о продлении сокращения добычи после июля", - полагают аналитики консалтинговой компании JBC Energy.

В мае страны ОПЕК добывали 30,09 млн баррелей нефти в сутки - это минимальный показатель с февраля 2015 года, когда в картеле еще не состояли Габон, Экваториальная Гвинея и Конго, по данным опроса экспертов, проведенного S&P Global Platts.

Добыча в Саудовской Аравии, по оценкам экспертов, упала до минимальных с января 2015 года 9,7 млн б/с, тогда как в Ираке добыча подскочила до рекордных 4,82 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии, Brent торгуется у $63,4 за баррель Цены на нефть могут опуститься к $30 за баррель, если ОПЕК не договорится - Силуанов Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $63,71 за баррель Нефтяной рынок активно восстанавливается, нивелирует падение с начала недели Цены на нефть уверенно растут, Brent подорожала до $62,54 за баррель Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января из-за роста запасов в США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]