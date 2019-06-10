Brent перешла к снижению на заявлениях Трампа, опустилась до $63,2 за баррель

Нефтяной рынок меняется слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, инвесторы реагируют на развитие торгового конфликта США с Китаем и следят за заявлениями Саудовской Аравии о продлении сделки по снижению нефтедобычи.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 подешевели на $0,09 (0,14%) - до $63,2 за баррель. Ранее Brent росла, котировки доходили до $64,1 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,11 (0,2%) - до $54,1 за баррель.
Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.
Тем временем поддержку рынку оказывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.
"Заявления Саудовской Аравии говорят о том, что ОПЕК и партнеры близки к соглашению о продлении сокращения добычи после июля", - полагают аналитики консалтинговой компании JBC Energy.
В мае страны ОПЕК добывали 30,09 млн баррелей нефти в сутки - это минимальный показатель с февраля 2015 года, когда в картеле еще не состояли Габон, Экваториальная Гвинея и Конго, по данным опроса экспертов, проведенного S&P Global Platts.
Добыча в Саудовской Аравии, по оценкам экспертов, упала до минимальных с января 2015 года 9,7 млн б/с, тогда как в Ираке добыча подскочила до рекордных 4,82 млн б/с.
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