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ТЭК 10.06.2019 22:15

Трейдерская "дочка" Total подала иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей

Total Oil Trading SA, трейдерская дочка французской Total, подала иск к АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" на 911,4 млрд рублей.

Иск подан 7 июня в Арбитражный суд Тюменской области, суть спора не раскрывается.

"Антипинский НПЗ" до конца мая был основным активом группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Сбербанк приобрел 80% акций Антипинского НПЗ у "Нового потока" за долги в мае этого года, будучи основным кредитором компании. А уже в начале июня совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ". Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе "Антипинского НПЗ": Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами Антипинского НПЗ, помимо Сбербанка, являются Абсолют банк, а также Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Интеркомбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Кредит Европа банк. К Антипинскому НПЗ в арбитражный суд подано несколько банкротных исков.

В конце апреля активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области, в Арбитражный суд Москвы.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн может выпускать дизельное топливо, бензины класса 5, а также нефтяной кокс и сжиженный углеводородный газ. Завод работал по схеме процессинга в режиме предоплаты за нефть, которую он получал от нефтяных компаний. По оценке специалистов, именно эта схема работы привела НПЗ в конечном итоге к банкротству.

Уже в 2018 году в его работе начались перебои. Объем переработки упал до 6,4 млн тонн. В декабре завод в течение нескольких дней не мог закупать нефть и ушел в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторные топлива. Аналогичная ситуация повторилась в апреле этого года, предприятие пришлось остановить.

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Тэги: РОССИЯ, АНТИПИНСКИЙ, БАНКРОТСТВО, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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