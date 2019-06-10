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Дальнее зарубежье 10.06.2019 23:45

В Великобритании завершился отбор кандидатов на должность лидера консерваторов

Подбор кандидатур на пост главы Консервативной партии Великобритании официально завершился, передала в понедельник телерадиокорпорация BBC.

"Прием кандидатур закрыт", - сообщила ВВС.

Список зарегистрированных кандидатов будет объявлен около 17:30 по местному времени (19:30 мск).

Всего за руководство консервативной партией пожелали соревноваться 11 политиков. Наиболее вероятными кандидатами на должность лидера консерваторов, и, соответственно, премьер-министра СМИ считают бывшего главу МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом, а также министра окружающей среды Майкла Гоува.

BBC напоминает, что после выдвижения кандидатов все 313 депутатов-консерваторов будут голосовать за предпочтительного кандидата 13, 18, 19 и 20 июня. Этот этап голосования закончится, когда останется лишь два кандидата.

Таким образом, нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Тереза Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]