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Регион 10.06.2019 20:27

ЦИК Казахстана официально объявила Токаева избранным президентом

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева победителем президентских выборов, передал корреспондент агентства.

"Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей", - сказала член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании ЦИК.

На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов или 16,23%.

"Жамбыл Ахметбеков набрал 167 649 голосов или 1,82% голосов, Дания Еспаева - 465 714 или 5,05%, , Толеутай Рахимбеков - 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов - 182 898 или 1,98%, % Садыбек Тугел - 84 582 или 0,92% ", - проинформировала она.

"Установлены окончательные итоги, избран президент Республики Казахстан", - заявил председатель ЦИК Берик Имашев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]