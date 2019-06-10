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Регион 10.06.2019 20:39

Инаугурация избранного президента Казахстана состоится 12 июня - ЦИК

Церемония принесения присяги вновь избранным президентом Казахстана состоится 12 июня, сообщила член ЦИК Казахстана Ляззат Сулеймен.

"Установить датой принесения присяги 12 июня 2019 года", - зачитала Сулеймен постановление ЦИК на заседании ведомства в понедельник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ИНАУГУРАЦИЯ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]