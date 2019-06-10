Инаугурация избранного президента Казахстана состоится 12 июня - ЦИК

Церемония принесения присяги вновь избранным президентом Казахстана состоится 12 июня, сообщила член ЦИК Казахстана Ляззат Сулеймен.

"Установить датой принесения присяги 12 июня 2019 года", - зачитала Сулеймен постановление ЦИК на заседании ведомства в понедельник.