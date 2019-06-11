Миссию ООН при Косово следует упразднить - и.о. постпреда США при ООН

В Вашингтоне полагают, что миссия ООН в Косово (МООНК) выполнила возложенную на нее задачу, и ей требуется замена, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
"Совет (безопасности ООН - ИФ) должен играть важную востребованную роль, но она должна осуществляться группой стран. США предлагают встать на путь отзыва МООНК, который выполнил свой первоначальный мандат, и передать его полномочия группе стран", - сказал он.
Он также призвал к снижению напряженности между Сербией и Косово, подчеркнув при этом, что "независимость Косово - это реальность".
Он выразил поддержку прошедшей 28 мая операции косовских сил безопасности на севере Косово и назвал "предметом серьезного беспокойства" инцидент с участием двух сотрудников МООНК, случившийся во время этой операции.
"Как и в случае любой подобной операции, крайне важно провести надлежащее... расследование для установления фактов", - подчеркнул он.
28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы, для проведения силовой операции. Акция, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди которых были полицейские. Представители косовских властей утверждали, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.
В ходе этой акции российский дипломат, сотрудник Миссии ООН в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков был избит и задержан. Позже власти Косово объявили его персона нон грата. Сам он с травмами головы и лица был направлен в госпиталь Военно-медицинской академии в Белграде, где и пребывает на лечении до сих пор.
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