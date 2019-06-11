Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.06.2019 01:55

Афганские власти выпустили на волю 170 сторонников талибов на фоне мирных переговоров с этим движением


Правительство Афганистана в понедельник освободило 170 заключенных, ранее арестованных по обвинению в сотрудничестве с движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), ещё 130 должны выйти во вторник, передает афганский телеканал "Толо ньюс".

По его данным, ранее эти люди были приговорены к продолжительным тюремным срокам.

В мае президент Афганистана Ашраф Гани объявил о предстоящем освобождении 887 осужденных "в связи с празднованием Ид аль-Фитр" (второй по значимости праздник у мусульман - ИФ) в качестве попытки убедить талибов принять участие во внутреннем афганском диалоге, чтобы окончить конфликт в Афганистане.

Освобождение части заключенных совпало с визитом в Кабул спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

Американское посольство сообщило, что спецпредставитель, прибывший в афганскую столицу накануне, планирует контакты с руководством страны, политическим лидерами, гражданским обществом.

"По мере того, как мирные переговоры вступают в критическую фазу, особое значение приобретает вовлечение все большего числа афганцев по всей стране в обсуждение того, как добиться за столом переговоров такого политического решения, которое принесет прочный мир", - цитируют афганские СМИ заявление американской дипмиссии.

Халдизад повел уже шесть раундов переговоров с делегацией талибов в Дохе и планирует в скором будущем седьмой раунд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, СТОРОННИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


США сократят присутствие в Афганистане в случае успеха переговоров с талибами - Трамп Более 60 талибов убиты на северо-западе Афганистана Афганский президент объявил о перемирии с талибами Афганские силы безопасности ведут бои с талибами за город Газни четвертый день подряд Талибы согласны продолжать контакты с госдепом США, но объявлять перемирие в Афганистане не собираются Шеф Пентагона увидел признаки интереса у афганских талибов к переговорам с официальным Кабулом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]