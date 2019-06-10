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Финансы 10.06.2019 21:03

Азербайджан инвестировал в экономику Грузии в I квартале $15,4 млн

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в январе-марте 2019 года составил $281,1 млн, что на 6,3% меньше, чем в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

По информации статслужбы, среди основных причин снижения притока инвестиций - завершение строительства магистрального газопровода, а также переход нескольких предприятий в собственность резидентов Грузии.

При этом за три месяца текущего года объем поступивших в Грузию иностранных инвестиций вырос на 42,6% по сравнению с показателем четвертого квартала прошлого года.

По сумме инвестиций, вложенных в экономику Грузии, на первом месте Ирландия, откуда в январе-марте этого года поступило $133,2 млн (47,4% общего объема). Далее следуют Великобритания - $42,4 млн (15,1%), США - $22,5 млн (8%), Япония - $18,2 млн (6,5%), Панама - $16,7 млн (5,9%), Азербайджан - $15,4 млн (5,5%), а также Россия, откуда приток прямых инвестиций увеличился по сравнению с тем же периодом 2018 года на 17,1% - до $14,4 млн (5,1%), другие страны.

Наибольший объем инвестиций привлечен в сферу коммунального, персонального и социального обслуживания - $139,8 млн (49,7% общего объема инвестиций). Затем следуют финансовый сектор, куда поступило $42,7 млн (15,2%), сфера транспорта - $28,6 млн (10,2%), гостиниц и ресторанов - $25,4 млн (9%), перерабатывающая промышленность - $21 млн (7,5%), связь - $10,2 млн (3,6%).

Как сообщалось ранее, в 2018 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии снизился на 34,9% по сравнению с предыдущим годом - до $1 млрд 232,4 млн (7,5% ВВП).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]