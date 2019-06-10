В Греции 7 июля пройдут досрочные парламентские выборы

Президент Греции Прокопис Павлопулос на встрече с премьер-министром Алексисом Ципрасом в понедельник согласился с его предложением провести внеочередные всеобщие выборы 7 июля, сообщает интернет-портал греческой газеты "Катимерини".
По данным издания, предложение о проведении досрочных парламентских выборов Ципрас связал с поражением его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.
"Я имею основания полагать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", - сказал Ципрас журналистам перед встречей с Павлопулосом.
Ранее Ципрас уже выступал с предложением провести выборы 7 июля. При этом он будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета.
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