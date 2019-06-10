Гендиректором Aurus стал Адиль Ширинов

Новым генеральным директором ООО "Аурус" с 1 июня 2019 года назначен Адиль Ширинов, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

На этом посту он сменил Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года.

Как отмечают в министерстве, "Адиль Ширинов является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития".

В свою очередь Ширинов отметил, что для него является большой честью приглашение присоединиться к команде Aurus. "Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу. Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также создание сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества. Новые российские автомобили класса "люкс" являются символом возрождения российского автопрома и этапом перехода в современное русло создания новых отечественных автомобилей, соответствующих мировым стандартам", - приводятся в сообщении Минпромторга его слова.

Как отмечает министерство, в приоритетные планы нового гендиректора будет входить подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ "Алабуга", где с 2021 года планируется выпускать до 5000 автомобилей в год, а также подготовка всего цикла мероприятий по обеспечению продаж и послепродажного обслуживания, "чтобы соответствовать самым высоким мировым стандартам".

При этом Хильгерт, "который стоял у истоков создания компании и внес в ее развитие огромный потенциал, продолжит сотрудничество с ООО "Аурус" в статусе советника генерального директора компании", говорится в сообщении.

Ширинов окончил Нижегородский институт иностранных языков (1990 г.), а также получил дополнительное образование в Международном институте менеджмента (IMISP, Санкт-Петербург). До назначения в ООО "Аурус" занимал должности заместителя генерального директора, а также коммерческого директора компании ПАО "Соллерс" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. Перед этим он занимался развитием производственных подразделений компании в Татарстане, включая заводы в Елабуге и Набережных Челнах.

В мае сообщалось, что Ширинов, занимающий пост президента и гендиректора СП Ford Sollers, сменил основного владельца и гендиректора ПАО "Соллерс" Вадима Швецова на посту гендиректора ООО "Ульяновский автомобильный завод" (является основным активом "Соллерса"). При этом Ширинов остался главой СП Ford Sollers.

Проект "Кортеж", получивший впоследствии название Aurus, реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 года, в разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя машины четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Продажи на российском и международном рынках седанов и лимузинов начнутся в 2019 году.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что на разработку автомобилей семейства Aurus из бюджета было выделено 12,4 млрд руб. При этом он констатировал, что инвестиции "потребуются всегда". "Поэтому мы и привлекли, в том числе, индустриального партнера, мы рассматриваем и другие возможности. Но сегодня этот проект живет из расчета тех инвестиций, которые уже туда направлены", - говорил он, отметив, что "Соллерс" пока не вкладывал своих средств.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Аурус" являются ФГУП "НАМИ" и ПАО "Соллерс" (99,22% и 0,78% соответственно). При этом изначально доли распределялись в пропорции 75% и 25% соответственно, а в феврале Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun (ОАЭ), "НАМИ" и "Соллерс" подписали соглашение о вхождении фонда Tawazun в число участников ООО "Аурус". "В соответствии с подписанным соглашением, фонд Tawazun получит долю в размере 36% в ООО "Аурус" и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 млн евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Соглашением также предусмотрено, что фонд Tawazun станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки", - говорил Мантуров.

ФГУП "НАМИ", который продолжит выступать разработчиком автомобилей под брендом Aurus, сохранит за собой 63,5% долей компании. Доля ПАО "Соллерс" в ООО "Аурус" сократится до 0,5%, при этом с конца 2020 года Sollers станет индустриальным партнером проекта и начнет серийное производство автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в особой экономической зоне "Алабуга".