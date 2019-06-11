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Дальнее зарубежье 11.06.2019 09:07

Трамп вновь угрожает ввести пошлины на товары из КНР, если переговоры с Си Цзиньпином не состоятся

Президент США Дональд Трамп в понедельник дважды заявил, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше", передает агентство Bloomberg.

Ранее в понедельник в ходе интервью с CNBC его спросили, будут ли пошлины введены немедленно, если встреча с китайским лидером не состоится.

"Да, они будут введены", - сказал Трамп телеканалу, выразив при этом уверенность, что им удастся прийти к соглашению с Си Цзиньпином.

"Я считаю, что наши разногласия могут быть очень легко преодолены", - сказал президент США, добавив, что у него "отличные взаимоотношения" с Си Цзиньпином.

На саммите G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня, запланирована встреча Трампа с Си Цзиньпином.

Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]