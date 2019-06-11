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СНГ 11.06.2019 09:19

МВД Казахстана проведет расследование по факту нападения полицейских на журналиста в Алматы

Виновные в нападении на журналиста Шокана Алхабаева казахстанские полицейские будут наказаны, заявил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

"Этот факт был, мы никак не можем его оправдать. Могу сказать, что мы проведем расследование по данному факту. Виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Ораз журналистам во вторник.

Между тем, департамент полиции Алматы сообщил о начале служебной проверки по факту получения телесных повреждений журналистом Алхабаевым.

"Департамент полиции города Алматы ни в коем случае не снимает с себя ответственности и гарантирует объективное разбирательство по данному факту", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

В департаменте напомнили, что СМИ следует обратить внимание на наличие правил безопасности при освещении беспорядков и несанкционированных митингов.

"И эти правила, прежде всего, направлены на безопасность самих журналистов", - подчеркивают в департаменте.

Так, у журналистов, освещающих беспорядки и митинги, должна присутствовать наружная опознавательная атрибутика, "чтобы в суете можно было, не вглядываясь в документы, распознать представителя медиа".

"В данном случае журналист Алхабаев был без опознавательного жилета. В то же время следует отметить, что среди нарушителей общественного порядка очень много провокаторов, чьи преступные действия, в первую очередь, угрожают жизни и здоровью граждан и общественной безопасности. Поэтому первостепенные задачи органов внутренних дел при подавлении беспорядков направлены на нейтрализацию действий преступно настроенных лиц и обеспечение безопасности мирного населения", - отметили в департаменте полиции.

Как сообщают СМИ, в ночь на 11 июня корреспондент информационного портала Tengrinews Шокан Алхабаев освещал задержания людей во время несанкционированной акции в Алматы. Полицейские препятствовали видеосъемке корреспондента, пытались забрать у него телефон, повалили на землю и несколько раз ударили.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЛИЦИЯ, ЖУРНАЛИСТ, РАЗБИРАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]