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Регион 11.06.2019 09:10

Проект военного бюджета США предусматривает запрет на поставки Турции F-35 в случае завершения сделки с Россией по С-400

Проект военного бюджета, представленный председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского конгресса Адамом Смитом, вводит запрет на поставки Турции американского истребителя F-35, если российские ЗРС С-400 будут ей поставлены.

В проекте документа указывается, что запрет на поставки истребителей и соответствующих материалов к нему будет введен в том случае, если "Турция получит в свое распоряжение систему ПВО С-400".

В то же время, оговаривается, что этот запрет может быть снят, если Турция приобретет С-400, "а затем откажется от этой системы вместе со всем оборудованием, материалами и персоналом" связанным с российской ЗРС, а также "предоставит надежные гарантии того, что не будет обладать этой системой в будущем".

США неоднократно заявляли, что исключат Турцию из участия в программе по F-35 в случае завершения выполнения контракта по С-400, Анкара последовательно подчеркивает, что эта сделка является окончательно решенным вопросом, и она не намерена ее пересматривать.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ТУРЦИЯ, ЗРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]