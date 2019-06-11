Проект военного бюджета США предусматривает запрет на поставки Турции F-35 в случае завершения сделки с Россией по С-400

Проект военного бюджета, представленный председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского конгресса Адамом Смитом, вводит запрет на поставки Турции американского истребителя F-35, если российские ЗРС С-400 будут ей поставлены.
В проекте документа указывается, что запрет на поставки истребителей и соответствующих материалов к нему будет введен в том случае, если "Турция получит в свое распоряжение систему ПВО С-400".
В то же время, оговаривается, что этот запрет может быть снят, если Турция приобретет С-400, "а затем откажется от этой системы вместе со всем оборудованием, материалами и персоналом" связанным с российской ЗРС, а также "предоставит надежные гарантии того, что не будет обладать этой системой в будущем".
США неоднократно заявляли, что исключат Турцию из участия в программе по F-35 в случае завершения выполнения контракта по С-400, Анкара последовательно подчеркивает, что эта сделка является окончательно решенным вопросом, и она не намерена ее пересматривать.
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