На танкере в Махачкалинском порту произошел взрыв, есть погибшие - источник

Взрыв произошел на танкере в Махачкалинском порту, по предварительным данным, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При перекачке нефти на причале Махачкалинского морского порта в танкере раздался взрыв", - сказал источник.

По предварительным данным, несколько человек пострадали, есть погибшие.