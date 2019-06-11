Экспорт бензина из Казахстана планируется начать во второй половине июня - Минэнерго

Поставки казахстанского бензина в страны ближнего зарубежья планируется начать во второй половине июня, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Экспорт бензина планируется начать во второй половине июня текущего года", - сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

Между тем, первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов ранее сообщал журналистам, что Казахстан может начать поставки бензина в Киргизию в июле.

В конце прошлого года ожидалось, что Казахстан может начать экспорт бензина в Киргизию с февраля 2019 года в случае согласования проекта соглашения. Первоначальный объем поставок казахстанского бензина в Киргизию оценивался в 10 тыс. тонн.

Со ссылкой на слова зампреда правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании "КазМунайГаз" Данияра Тиесова сообщалось, что Казахстан может экспортировать 1,2 млн тонн бензина в 2019 году.

В 2018 году Казахстан не экспортировал бензин и дизельное топливо за рубеж.