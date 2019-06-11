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ТЭК 11.06.2019 09:14

Экспорт бензина из Казахстана планируется начать во второй половине июня - Минэнерго

Поставки казахстанского бензина в страны ближнего зарубежья планируется начать во второй половине июня, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Экспорт бензина планируется начать во второй половине июня текущего года", - сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

Между тем, первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов ранее сообщал журналистам, что Казахстан может начать поставки бензина в Киргизию в июле.

В конце прошлого года ожидалось, что Казахстан может начать экспорт бензина в Киргизию с февраля 2019 года в случае согласования проекта соглашения. Первоначальный объем поставок казахстанского бензина в Киргизию оценивался в 10 тыс. тонн.

Со ссылкой на слова зампреда правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании "КазМунайГаз" Данияра Тиесова сообщалось, что Казахстан может экспортировать 1,2 млн тонн бензина в 2019 году.

В 2018 году Казахстан не экспортировал бензин и дизельное топливо за рубеж.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕНЗИН, ЭКСПОРТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]