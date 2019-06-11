Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.06.2019 09:16

Абэ провел телефонные переговоры с Трампом до своего отъезда в Иран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ за день до своего отъезда в Тегеран обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране, сообщил генеральный секретарь правительства Есихидо Суга на пресс-конференции.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию в Иране", - сказал Суга журналистам.

Он отказался уточнить детали 20-минутного телефонного разговора Абэ и Трампа, сославшись на дипломатически деликатный характер темы.

Как сообщалось, Абэ отправится в Тегеран 12 июня. Он станет первым премьер-министром Японии за 40 лет, посетившим Иран. Последним главой правительства, побывавшим в Тегеране, был Такэо Фукуда в 1978 году.

В ходе визита премьер-министр планирует отдельно встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани и Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Поездка проходит на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана.

Ранее в мае в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий - в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время глава МИД Ирана Джавад Зариф выражал уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - писал он в твиттере.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, АБЭ, ТРАМП, ИРАН


Похожие новости


Абэ готов к переговорам с Ким Чен Ыном Абэ заявил о беспрецедентно высоких темпах развития российско-японских отношений Путин и Абэ откроют перекрестный год России и Японии 26 мая в Большом театре Абэ пообещал укрепить оборону Японии на фоне ситуации вокруг КНДР Абэ предложил пригласить президентов РФ и Монголии, обладателей черных поясов по дзюдо, в Японию для проведения показательного поединка В Кремле подтвердили возможность посещения Путиным малой родины японского премьера Синдзо Абэ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]