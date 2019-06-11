Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9223 RUR   0.0262 GBR   2.1606 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.99 1.40 Brent 63.29 1.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.06.2019 09:28

США озабочены перспективой принятия в Гонконге поправок к закону об экстрадиции - госдеп

Об озабоченности США возможными изменениями в законе Гонконга об экстрадиции заявил американский госдепартамент.

"Соединенные Штаты выражают серьезную озабоченность в связи с предложением правительством Гонконга внести поправки к закону о правонарушителях, которые скрываются от правосудия. В случае принятия этих поправок власти материковой части Китая будут иметь возможность общаться с запросами об их экстрадиции на материк", - заявила на брифинге в ведомстве представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

Она отметила, что это может "подорвать автономию Гонконга, и негативно сказаться на защите прав человека, длительное время существующей на этой территории, фундаментальных свободах и демократических ценностях", а также на условиях ведения бизнеса в этом специальном административном районе Китая.

Ортагус сообщила, что в мае госсекретарь США Майк Помпео встречался с делегацией лидеров демократического движения Гонконга и обсудил с ними вопрос о внесении поправок в закон об экстрадиции.

В минувший понедельник англоязычная китайская газета China Daily писала, что определенные зарубежные силы пытаются путем поддержки протестных выступлений в Гонконге посеять хаос в этом специальном административном районе (САР) Китая.

В Гонконге проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции, который позволит отправлять на материк для судебного разбирательства в соответствии с законами КНР подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на гонконгской территории.

"К сожалению, некоторые жители Гонконга были обмануты оппозиционным лагерем и их иностранными союзниками, поддержавшими кампанию против экстрадиции", - отметила газета.

Газета подчеркнула: "Некоторые иностранные силы, пытаясь посеять хаос в Гонконге, используют протесты для того, чтобы продвигать собственную стратегию и вредить Китаю".

Глава администрации САР Кэрри Лам, которую западные наблюдатели считают лояльной политике Пекина, сообщила в понедельник журналистам, что, несмотря на протесты, законодательное собрание рассмотрит законопроект.

"Это очень важный законодательный акт, который будет способствовать сохранению справедливости и обеспечению выполнения Гонконгом своих международных обязательств в отношении трансграничных и транснациональных преступлений", - заявила она.

Законодательное собрание Гонконга, как сообщалось, должно рассмотреть вопрос о поправках 12 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, ГОНКОНГ, ЭКСТРАДИЦИЯ


Похожие новости


Госдеп призывает Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г Алиев принял в Баку представителя Госдепа США Помпео обсудил с главой МИД Японии Иран и Китай Помпео потребовал освобождения вице-спикера венесуэльского парламента Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения Помпео утверждает, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" РФ в выборы в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]