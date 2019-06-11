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СНГ 11.06.2019 10:33

Около 200 участников незаконных митингов задержаны в Алматы и Нур-Султане в понедельник - МВД Казахстана

В Алматы и Нур-Султане в понедельник были задержаны около 200 участников несанкционированных митингов, 150 из них привлечены к административной ответственности, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

"В первый день (воскресенье, 9 июня - ИФ-К) было задержано порядка 500 человек, на 400 из них были составлены административные протоколы. Во второй день - порядка 200 человек было задержано, из них на 150 было составлены административные протоколы", - сказал Ораз журналистам во вторник в Нур-Султане.

Как сообщалось, 9 июня в ходе несанкционированных акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 человек. Участники митингов, в частности, требовали бойкотировать президентские выборы.

В понедельник в Алматы недовольные результатами прошедших президентских выборов вышли на площадь "Астана" с несанкционированной акцией. Задержаны около 100 человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МВД, МИТИНГИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]