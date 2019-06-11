Около 200 участников незаконных митингов задержаны в Алматы и Нур-Султане в понедельник - МВД Казахстана

В Алматы и Нур-Султане в понедельник были задержаны около 200 участников несанкционированных митингов, 150 из них привлечены к административной ответственности, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

"В первый день (воскресенье, 9 июня - ИФ-К) было задержано порядка 500 человек, на 400 из них были составлены административные протоколы. Во второй день - порядка 200 человек было задержано, из них на 150 было составлены административные протоколы", - сказал Ораз журналистам во вторник в Нур-Султане.

Как сообщалось, 9 июня в ходе несанкционированных акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 человек. Участники митингов, в частности, требовали бойкотировать президентские выборы.

В понедельник в Алматы недовольные результатами прошедших президентских выборов вышли на площадь "Астана" с несанкционированной акцией. Задержаны около 100 человек.