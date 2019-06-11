США направили в Великобританию официальный запрос на экстрадицию Ассанжа

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Washington Post.
Согласно данным осведомленного чиновника, говорившего с изданием на условиях анонимности, запрос от Минюста США был отправлен в четверг.
По его словам, договор между США и Великобританией предусматривал, чтобы запрос был направлен в течение 60 дней после ареста Ассанжа, который произошел 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне.
Этот же договор запрещает США преследовать основателя WikiLeaks в судебном порядке за любые предполагаемые преступления, выходящие за рамки тех, что указаны в запросе о выдаче, если только они не произойдут позже.
В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.
В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.
Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.
В Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности.
ПА ОБСЕ заинтересована в решении проблем в странах-членах организации путем диалога - Церетели
Президент Азербайджана обсудил с главой ПА ОБСЕ карабахское урегулирование
Россия призывает избежать эскалации в Карабахе - посол РФ в Ереване
Бакметрополитен получил новые вагоны из РФ
На страховом форуме в Баку обсудят перспективы рынка и вопросы диджитализации
СП Башнефти и ЛУКОЙЛа планирует до конца года утвердить новый проект разработки Требса и Титова в НАО
Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана
Минобразования Азербайджана получит 5,7 млн манатов на газификацию учебных заведений
Азербайджан входит в топ-20 стран у российских туристов в 2019 году
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви