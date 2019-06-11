Додон надеется отстаивать свою легитимность как президента давлением со стороны других стран и выводом людей на улицы

Президент Молдавии Игорь Додон готов отстаивать свою легитимность в качестве главы государства как путем внешнего давления со стороны других стран, так и при помощи "вывода людей на улицы".
"В первую очередь мы будем повышать давление внутри страны - если будет нужно, мы начнем выводить людей на улицы. Вместе с тем я думаю, что ключевым элементом станет внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами", - заявил Додон в интервью газете "Известия" во вторник.
Он также добавил, что существуют различные варианты выхода из ситуации "двоевластия", которая сложилась в стране.
"Мы рассматриваем разные варианты выхода из сложившейся ситуации. Думаю, некоторые судьи КС в ближайшее время могут поменять свои позиции, в особенности с учетом международного признания. Мы также рассматриваем возможность изменить закон о назначении и снятии судей КС", - отметил Додон.
Накануне парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии, после чего созвали заседание парламента.
Как сообщалось, лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена парламентом в субботу премьер-министром Молдавии. Однако, Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.
ПА ОБСЕ заинтересована в решении проблем в странах-членах организации путем диалога - Церетели
Президент Азербайджана обсудил с главой ПА ОБСЕ карабахское урегулирование
Россия призывает избежать эскалации в Карабахе - посол РФ в Ереване
Бакметрополитен получил новые вагоны из РФ
На страховом форуме в Баку обсудят перспективы рынка и вопросы диджитализации
СП Башнефти и ЛУКОЙЛа планирует до конца года утвердить новый проект разработки Требса и Титова в НАО
Минтруда направит более 8,7 млн манатов на капремонт ряда cоцучреждений в регионах Азербайджана
Минобразования Азербайджана получит 5,7 млн манатов на газификацию учебных заведений
Азербайджан входит в топ-20 стран у российских туристов в 2019 году
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви