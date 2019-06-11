Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 июня ЦБА установил 1,9239 манат/1EUR (10 июня - 1,9223 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 июня сохранил 0,0263 манат/1RUB (10 июня - 0,0262 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков