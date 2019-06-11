Танкер взорвался во время перекачки нефти в Дагестане - МЧС

Сотрудники МЧС тушат пожар в нефтегавани в Махачкале (Дагестан), есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального МЧС.
"В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. По предварительным данным имеются пострадавшие. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе Минздрава республики сообщили, что три человека с ожогами доставлены в Республиканскую клиническую больницу .
"Один из них в тяжелом состоянии, у него 95% ожога тела. Кроме этих пострадавших на танкере были еще двое, но их не могут найти", - сказал представитель ведомства.
Между тем, источник в службах порта сообщил "Интерфаксу", что два человека стали жертвами взрыва на танкере.
"По предварительным данным, обнаружены тела двоих погибших, продолжаются поиски еще одного человека", - сказал источник.
В пресс-службе Росморречфлота "Интерфаксу" сообщили, что сообщение о взрыве в машинном отделении танкера №16 поступило в 04:26 мск. "Танкер стоял под разгрузкой у четвертого причала", - сказали в пресс-службе.
Согласно предварительным данным, танкер принадлежит "Волжскому пароходству".
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