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СНГ 11.06.2019 09:31

Танкер взорвался во время перекачки нефти в Дагестане - МЧС

Сотрудники МЧС тушат пожар в нефтегавани в Махачкале (Дагестан), есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального МЧС.

"В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. По предварительным данным имеются пострадавшие. Информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава республики сообщили, что три человека с ожогами доставлены в Республиканскую клиническую больницу .

"Один из них в тяжелом состоянии, у него 95% ожога тела. Кроме этих пострадавших на танкере были еще двое, но их не могут найти", - сказал представитель ведомства.

Между тем, источник в службах порта сообщил "Интерфаксу", что два человека стали жертвами взрыва на танкере.

"По предварительным данным, обнаружены тела двоих погибших, продолжаются поиски еще одного человека", - сказал источник.

В пресс-службе Росморречфлота "Интерфаксу" сообщили, что сообщение о взрыве в машинном отделении танкера №16 поступило в 04:26 мск. "Танкер стоял под разгрузкой у четвертого причала", - сказали в пресс-службе.

Согласно предварительным данным, танкер принадлежит "Волжскому пароходству".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, НЕФТЕГАВАНЬ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]