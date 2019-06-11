Нефть слабо дорожает, Brent торгуется у $62,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы пытаются оценить ситуацию на рынке в плане соотношения спроса и предложения топлива.
Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 подорожали на $0,18 (0,29%) - до $62,47 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $1 (1,58%) и составляла на закрытие $62,29 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,34 (0,64%) - до $53,60 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,73 (1,35%), до $53,26 за баррель.
Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят торговое соглашение в рамках саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня. Между тем накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит.
В мае Трамп, несмотря на проходящий в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял пошлины на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.
С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и, по общему мнению, решение будет положительным.
Вместе с тем глава отдела исследований сырьевого рынка в Goldman Sachs Джеффри Карри считает, что переговоры представителей нефтедобывающих стран будут сложными. По его словам, текущие темпы роста спроса на топливо "не способствуют прекращению действия соглашения, но и не настолько плохи, чтобы привести к более резкому сокращению добычи".
Дополнительным факторами, осложняющими принятие решения, является неопределенность в отношении объемов экспорта нефти из Ирана и рост добычи сланцевой нефти в США, отметил эксперт.
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