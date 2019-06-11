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Транспорт и связь 11.06.2019 10:42

AZAL с 25 июня начинает полеты из Баку в Дели

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 25 июня 2019 года запускают регулярные и чартерные рейсы из Баку в Дели (Индия).

«Рейсы AZAL будут выполняться один раз в неделю по вторникам на самолетах Boeing-757 с конфигурациями эконом-, и бизнес-класс», - отмечается в сообщении авиакомпании.

С осени текущего года число рейсов будет увеличено до двух в неделю.

Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Дели называют «столицей семи империй». Здесь сочетаются уникальная архитектура Востока, сплетение различных культур, достопримечательности и неповторимая индийская кухня. В современном пригороде Дели – Нью-Дели сосредоточены современные и колониальные здания, торговые центры, парки, развлечения на любой вкус, театры, а также великолепные древние мечети и мавзолеи», - подчеркивает авиакомпания.

Общая маршрутная сеть AZAL насчитывает свыше 40 пунктов назначения в около 30 странах.

Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

А.Азизов

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Тэги: ДЕЛИ, АВИАРЕЙС, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]