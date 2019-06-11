AZAL с 25 июня начинает полеты из Баку в Дели

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) с 25 июня 2019 года запускают регулярные и чартерные рейсы из Баку в Дели (Индия).
«Рейсы AZAL будут выполняться один раз в неделю по вторникам на самолетах Boeing-757 с конфигурациями эконом-, и бизнес-класс», - отмечается в сообщении авиакомпании.
С осени текущего года число рейсов будет увеличено до двух в неделю.
Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.
«Дели называют «столицей семи империй». Здесь сочетаются уникальная архитектура Востока, сплетение различных культур, достопримечательности и неповторимая индийская кухня. В современном пригороде Дели – Нью-Дели сосредоточены современные и колониальные здания, торговые центры, парки, развлечения на любой вкус, театры, а также великолепные древние мечети и мавзолеи», - подчеркивает авиакомпания.
Общая маршрутная сеть AZAL насчитывает свыше 40 пунктов назначения в около 30 странах.
Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.
А.Азизов
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