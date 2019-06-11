Азербайджан на конференции Международной энергетической хартии в Албании представит результаты в рамках энергетической диверсификации

Азербайджан примет участие в конференции Международной энергетической хартии в Албании, сообщает министерство энергетики.
«13 июня в Албании пройдет конференция Международной энергетической хартии. Азербайджан будет представлен заместителем министра энергетики Самиром Велиевым», - отмечается в сообщении.
Ожидается, что Велиев выступит с докладом «Энергетическая диверсификация, возобновляемые источники энергии и энергетическая эффективность».
Конференция по Энергетической хартии (КЭХ) - это международная межправительственная организация, учрежденная на основе Договора к Энергетической хартии 1994 года.
КЭХ является организацией для межгосударственного сотрудничества в энергетическом секторе, включающий в свой состав государства, которые являются производителями, потребителями и транзитерами энергии. Хотя деятельность КЭХ и ограничивается только одним сектором экономики - энергетическим, она охватывает международное сотрудничество государств в области инвестиций, торговли, транзита энергоресурсов, экологических аспектов, связанных с энергией.
Конференция по КЭХ в 2020 году пройдет в Баку.
Б.Рустамбеков
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