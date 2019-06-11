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СНГ 11.06.2019 11:16

Почти 3 млн украинцев уже воспользовались режимом безвизовых поездок в ЕС

Два года назад, с 11 июня 2017 года, когда официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС, сообщает МВД Украины.

9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвизовых поездок.

Наибольшее количество украинцев - более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для граждан Украины активными были участки границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составил более 350 тыс. и более 245 тыс человек соответственно. Около 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией.

Кроме того, что почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Всего за второй год безвизовых (с 11.06 2018 по 11.06.2019) Зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев по безвизу. Это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) - 560 тыс. человек.

Как отмечает в МВД, Государственная пограничная служба Украины в пределах своей компетенции выполнила все задачи, которые были определены планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОСОЮЗ, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]