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Инфраструктура и тендеры 11.06.2019 11:00

Минтруда отбирает компании для проектирования ряда социальных объектов в регионах Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило открытый тендер на отбор подрядчиков на проведение работ по проектированию ряда социальных объектов в регионах страны, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минтруда.

В целом, тендер проводится по 10 лотам.

Тендер предусматривает проектирование детских восстановительных центров в Губинском, Масаллинском, Агджабединском районах; центров поддержки жертв торговли людьми и лиц, пострадавших от бытового насилия, в городах Баку, Гянджа и Губинском районе; социальных приютов на 25 мест для несовершеннолетних беспризорников и специализированных реабилитационных центров на 30 мест в Исмаиллинском и Губинском районах, лечебно-восстановительных центров санаторно-курортного профиля для детей-инвалидов в Хазарском районе Баку, городе Лянкяран и поселке Набрань Хачмазского района.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов по каждому лоту.

Тендерные предложения принимаются до 25 июля 2019 года. Тендерная процедура состоится 26 июля.

Р.Бабаев

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Тэги: СОЦИУМ, ТЕНДЕР, МИНТРУДА


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Минтруда отбирает компании для проектирования ряда социальных объектов в регионах

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]