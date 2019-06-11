Минтруда отбирает компании для проектирования ряда социальных объектов в регионах Азербайджана

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило открытый тендер на отбор подрядчиков на проведение работ по проектированию ряда социальных объектов в регионах страны, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минтруда.
В целом, тендер проводится по 10 лотам.
Тендер предусматривает проектирование детских восстановительных центров в Губинском, Масаллинском, Агджабединском районах; центров поддержки жертв торговли людьми и лиц, пострадавших от бытового насилия, в городах Баку, Гянджа и Губинском районе; социальных приютов на 25 мест для несовершеннолетних беспризорников и специализированных реабилитационных центров на 30 мест в Исмаиллинском и Губинском районах, лечебно-восстановительных центров санаторно-курортного профиля для детей-инвалидов в Хазарском районе Баку, городе Лянкяран и поселке Набрань Хачмазского района.
Стоимость участия в тендере составляет 300 манатов по каждому лоту.
Тендерные предложения принимаются до 25 июля 2019 года. Тендерная процедура состоится 26 июля.
Р.Бабаев
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