Число жертв взрыва на нефтяном танкере в Махачкале увеличилось до трех человек

Обнаружен третий погибший в результате взрыва на танкере в Махачкале матрос, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

"Обнаружено тело третьего погибшего. Таким образом, количество погибших - три человека. Ещё три госпитализированы с ожогами", - сказал собеседник агентства.

Минздрав республики также подтверждает данные о третьем погибшем.

В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В пресс-службе Росморречфлота "Интерфаксу" сообщили, что сообщение о взрыве в машинном отделении танкера №16 поступило в 04:26 мск. "Танкер стоял под разгрузкой у четвертого причала", - сказали в пресс-службе.

Танкер является российским судном и, согласно предварительным данным, принадлежит "Волжскому пароходству".