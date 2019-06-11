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СНГ 11.06.2019 11:05

Число жертв взрыва на нефтяном танкере в Махачкале увеличилось до трех человек

Обнаружен третий погибший в результате взрыва на танкере в Махачкале матрос, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

"Обнаружено тело третьего погибшего. Таким образом, количество погибших - три человека. Ещё три госпитализированы с ожогами", - сказал собеседник агентства.

Минздрав республики также подтверждает данные о третьем погибшем.

В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В пресс-службе Росморречфлота "Интерфаксу" сообщили, что сообщение о взрыве в машинном отделении танкера №16 поступило в 04:26 мск. "Танкер стоял под разгрузкой у четвертого причала", - сказали в пресс-службе.

Танкер является российским судном и, согласно предварительным данным, принадлежит "Волжскому пароходству".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ТАНКЕР, ПОГИБШИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]