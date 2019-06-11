РФ предложила США принять на высшем уровне заявление о недопустимости ядерной войны - Лавров

РФ и США должны принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны, соответствующее предложение России рассматривается американской стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она неприемлема и недопустима", - сказал Лавров на "Примаковских чтениях" во вторник.
"Наше предложение находится на рассмотрении американской стороны", - добавил он.
Министр отметил, что Россия многократно передавала США свои предложения по контролю над вооружениями. "На все эти предложения мы ожидаем конкретных ответов. Предложения эти затрагивают весь спектр вопросов стратегической стабильности и контроля над ядерными и другими стратегическими вооружениями", - сказал Лавров.
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