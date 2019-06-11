Генпрокурор Молдавии и глава Нацбанка не пришли на заседание обновленного состава Высшего совета безопасности

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил журналистам, что Генеральный прокурор Эдуард Харунжен и президент Национального банка Октавиан Армашу не пришли на заседание обновленного состава Высшего совета безопасности (ВСБ), которое он созвал во вторник утром.

Додон сказал, что выяснит причины, по которым они не явились.

Прокурор и президент Нацбанк являются членами ВСБ по должности. Накануне президент Игорь Додон подписал указ об обновлении состава ВСБ. Он включил в состав Совета безопасности новых руководителей парламента, правительства и силовых структур.

В состав Совета включены, в частности председатель парламента Зинаида Гречанная, премьер-министр Майя Санду, министр внутренних дел Андрея Нэстасе, вице-премьер-министр по реинтеграции Василий Шова, министр юстиции Станислав Павловский, министр обороны Павел Войку. Из состава Совета безопасности выведены бывшие члены, которые назначены при власти Демократической партии. В то же время, членство в Высшем Совете безопасности сохранили Генеральный прокурор Эдуард Харунжен и президент Национального банка Октавиан Армашу.

В субботу в Молдавии было избрано новое руководство парламента и утвержден новый состав правительства.

Однако, Конституционный суд, который выполняет указания Демпартии, признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября. Демократическая партия объявила также, что начинает сбор подписей за отставку президента Игоря Додона, чтобы добиться проведения президентских выборов одновременно с парламентскими.

В свою очередь, парламент Молдавии признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является. Додон назвал действия Демпартии "узурпацией власти".