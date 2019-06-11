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ТЭК 11.06.2019 11:21

Первый СПГ отправлен с крупнейшего в мире плавучего СПГ-завода Prelude

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) отправлена с крупнейшего в мире плавучего СПГ-завода - Prelude FLNG, сообщил оператор проекта англо-голландская Shell (67,5%).

Завод был запущен в конце 2018 года.

Партия будет отправлена потребителям в Азии.

Мощности по сжижению газа составляют 3,6 млн т/год, 0,4 млн т/год сжиженного природного газа и 1,3 млн тонн конденсата.

Добыча ведется с месторождений Prelude и Concerto, расположенных в 475 километрах от западного побережья Австралии. Добытый газ разделяется и сжижается на плавучих мощностях.

Ранее главный аналитик по энергетике Interfax Energy Питер Стюарт говорил, что проект Preludeможет повлиять на будущее СПГ-рынка, поскольку судьба проекта решит споры о том, сможет ли такая технология изменить лицо технологий производства СПГ, поскольку проект - один из наиболее амбициозных достижений инжиниринга (EPC-подрядчиком является французская Technip).

Shell не раскрывает стоимость проекта, рынок оценивает его в $14 млрд по сравнению с первоначальной оценкой в $10 млрд, отмечал аналитик. "Если эти оценки верны, то завод станет одним из самых дорогостоящих в мире в пересчете на тонну СПГ", - сказал П.Стюарт.

Участниками проекта также являются INPEX (17,5%), KOGAS (10%) и OPIC (5%).

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, СПГ, ЗАВОД, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]