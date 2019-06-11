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Пентагон получит скидку у Lockheed Martin на самолеты F-35A

Министерство обороны США договорилось с компанией Lockheed Martin о снижении стоимости новейших истребителей-бомбардировщиков F-35A на 8%-15%, передает канал CNBC со ссылкой на замминистра обороны Эллен Лорд.

По данным Лорд, речь идет о контракте на три года, который пока был согласован лишь устно сотрудниками Минобороны и Lockheed Martin. Согласно этой договоренности, стоимость одного боевого самолета в первый год будет снижена с $89,2 млн до $81,35 млн, а во второй и третий годы она составит менее $80 млн.

Всего за три года будет поставлено 478 истребителей общей стоимостью $34 млрд.

Ожидается, что финальное соглашение стороны подпишут в августе этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ИСТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]