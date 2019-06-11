Пентагон получит скидку у Lockheed Martin на самолеты F-35A

Министерство обороны США договорилось с компанией Lockheed Martin о снижении стоимости новейших истребителей-бомбардировщиков F-35A на 8%-15%, передает канал CNBC со ссылкой на замминистра обороны Эллен Лорд.

По данным Лорд, речь идет о контракте на три года, который пока был согласован лишь устно сотрудниками Минобороны и Lockheed Martin. Согласно этой договоренности, стоимость одного боевого самолета в первый год будет снижена с $89,2 млн до $81,35 млн, а во второй и третий годы она составит менее $80 млн.

Всего за три года будет поставлено 478 истребителей общей стоимостью $34 млрд.

Ожидается, что финальное соглашение стороны подпишут в августе этого года.