Судьба иранской ядерной сделки во многом зависит от Европы - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе во многом зависят от европейских стран.

"Что касается перспектив сохранения СВПД, то очень многое зависит от европейцев, я с интересом буду ждать какого-то брифинга по итогам поездки главы МИД ФРГ в Тегеран", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" во вторник.

"Однако есть настроения некоторых наших партнеров в пользу того, чтобы Иран сделал ошибку и объявил о тех шагах, которые не вписываются в СВПД, и тогда кое-кто на Западе вздохнул бы свободно и с "чистой совестью" снял бы с себя всякую ответственность", - отметил глава МИД РФ.

"Это будет очень печально. Здесь слово "недоговороспособность" тоже применимо. Я очень рассчитываю, что кто-кто, а законопослушная Европа будет сохранять приверженность резолюциям СБ ООН", - заключил Лавров.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.