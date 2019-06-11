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СНГ 11.06.2019 10:45

Зеленский настаивает на законности своего решения о роспуске украинской Рады

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что его решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов отвечает всем критериям законности.

"Не мне рассказывать вам, что такое дух и буква закона. Я уверен, что решение о роспуске Верховной Рады Украины соответствует обоим этим критериям", - сказал Зеленский во вторник на заседании Конституционного суда Украины.

"Думаю, что вы примете справедливое решение, за которое не будет стыдно", - добавил президент.

Он передал слово своему представителю в КС Федор Вениславскому. "Я покидаю зал, чтобы не сказали, что решение было под давлением", - заявил Зеленский.

После этого Конституционный суд перешел к рассмотрению дела по сути.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, РОСПУСК, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]