РФ настроена на контакты с американской администрацией на всех уровнях - МИД

Россия настроена на продолжение контактов с США на всех уровнях, не намерена снижать их интенсивность, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вы знаете, что мы всегда готовы к продолжению контактов, и наша линия была направлена на то, чтобы не снижать интенсивность контактов на всех уровнях с американской администрацией", - заявил Грушко журналистам на "полях" проходящих в Москве "Примаковских чтений".

Замглавы МИД РФ отметил, что, несмотря на то, что между странами в любом случае останутся разногласия, не существует "иного способа, кроме как политический диалог".

"Все зависит от того, насколько будет американская сторона готова двигаться по пути восстановления отношений, рабочих отношений", - подчеркнул Грушко.