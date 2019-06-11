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СНГ 11.06.2019 12:30

РФ настроена на контакты с американской администрацией на всех уровнях - МИД

Россия настроена на продолжение контактов с США на всех уровнях, не намерена снижать их интенсивность, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вы знаете, что мы всегда готовы к продолжению контактов, и наша линия была направлена на то, чтобы не снижать интенсивность контактов на всех уровнях с американской администрацией", - заявил Грушко журналистам на "полях" проходящих в Москве "Примаковских чтений".

Замглавы МИД РФ отметил, что, несмотря на то, что между странами в любом случае останутся разногласия, не существует "иного способа, кроме как политический диалог".

"Все зависит от того, насколько будет американская сторона готова двигаться по пути восстановления отношений, рабочих отношений", - подчеркнул Грушко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]