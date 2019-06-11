Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9239 RUR   0.0263 GBR   2.156 TRY   0.2936

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.26 -0.73 Brent 62.29 -1.00

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.06.2019 11:51

Перевалка в Махачкале остановлена из-за пожара на танкере

Во всех портах присутствия "Транснефти" погода рабочая, сообщил журналистам советник президента компании, пресс-секретарь Игорь Демин.

"В Махачкале в 4 утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (6 тыс. тонн) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена", - уточнил он.

"В Приморске опаздывавший танкер под партию дизеля (30 тыс. тонн, позиция 10-11 июня) Seawaymax успевает подойти сегодня во второй половине дня. Других опаздывающих танкеров нет. Марийский НПЗ вчера после оформления маршрутных поручений в 19:48 начал прием нефти", - добавил собеседник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, НЕФТЬ, ПОГОДА


Похожие новости


Новороссийск входит в график отгрузки нефти Перевалка нефти в Новороссийске остановлена из-за шторма Конвенция о правовом статусе Каспия запрещает несанкционированный заход военных кораблей в порты прибрежных государств - проект Новороссийск остановил налив нефти из-за шторма, который прогнозируют до среды Отгрузка нефти в Новороссийске вновь остановлена из-за шторма Перевалка нефти в Новороссийске прекращена из-за грозы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]