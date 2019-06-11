Перевалка в Махачкале остановлена из-за пожара на танкере

Во всех портах присутствия "Транснефти" погода рабочая, сообщил журналистам советник президента компании, пресс-секретарь Игорь Демин.
"В Махачкале в 4 утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (6 тыс. тонн) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена", - уточнил он.
"В Приморске опаздывавший танкер под партию дизеля (30 тыс. тонн, позиция 10-11 июня) Seawaymax успевает подойти сегодня во второй половине дня. Других опаздывающих танкеров нет. Марийский НПЗ вчера после оформления маршрутных поручений в 19:48 начал прием нефти", - добавил собеседник.
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