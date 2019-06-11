Глава МИД Южной Кореи планирует встретиться с Лавровым в Москве - СМИ

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва 17 июня планирует провести в Москве встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Министры, как ожидается, проведут консультации по развитию двусторонних отношений в преддверии 30-летнего юбилея", - заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоль.

Дипломатическим отношениям России и Южной Кореи исполняется 30 лет в следующем году.

Также Кан Гён Хва и Лавров обменяются мнениями по поводу сотрудничества для решения проблем на Корейском полуострове и в регионе, а также на международном уровне, рассказали в министерстве.