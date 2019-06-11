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Дальнее зарубежье 11.06.2019 12:45

Глава МИД Южной Кореи планирует встретиться с Лавровым в Москве - СМИ

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва 17 июня планирует провести в Москве встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Министры, как ожидается, проведут консультации по развитию двусторонних отношений в преддверии 30-летнего юбилея", - заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоль.

Дипломатическим отношениям России и Южной Кореи исполняется 30 лет в следующем году.

Также Кан Гён Хва и Лавров обменяются мнениями по поводу сотрудничества для решения проблем на Корейском полуострове и в регионе, а также на международном уровне, рассказали в министерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]