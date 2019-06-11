КазМунайГаз до 2023г направит $280 млн на модернизацию КазГПЗ - власти

АО "КазМунайГаз" в 2019-2022 годах направит на модернизацию ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" (Жанаозен, Мангистауская область) 107,2 млрд тенге ($280 млн по текущему курсу - ИФ).
"Модернизация КазГПЗ коснется автоматизации производства. Всего на модернизацию КазГПЗ выделено 107,2 млрд тенге. В 2019 году на ремонт завода планируется потратить 2,7 млрд тенге", - сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава города Жанаозена Адильбек Дауылбаев.
По его словам, в 2020 году в модернизацию завода планируется вложить 35,14 млрд тенге, в 2021 и 2022 годах - по 34,725 млрд тенге.
"Полная модернизация и замена устаревшего оборудования будет проходить в течение нескольких лет, поэтапно. При этом завод продолжит работать в обычном режиме", - отметил Дауылбаев.
Казахский газоперерабатывающий завод создан в 1973 году в составе "Озенмунайгаза". С апреля 2007 года существует как ТОО "КазГПЗ" в составе АО "КазМунайГаз".
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