КазМунайГаз до 2023г направит $280 млн на модернизацию КазГПЗ - власти

АО "КазМунайГаз" в 2019-2022 годах направит на модернизацию ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" (Жанаозен, Мангистауская область) 107,2 млрд тенге ($280 млн по текущему курсу - ИФ).

"Модернизация КазГПЗ коснется автоматизации производства. Всего на модернизацию КазГПЗ выделено 107,2 млрд тенге. В 2019 году на ремонт завода планируется потратить 2,7 млрд тенге", - сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава города Жанаозена Адильбек Дауылбаев.

По его словам, в 2020 году в модернизацию завода планируется вложить 35,14 млрд тенге, в 2021 и 2022 годах - по 34,725 млрд тенге.

"Полная модернизация и замена устаревшего оборудования будет проходить в течение нескольких лет, поэтапно. При этом завод продолжит работать в обычном режиме", - отметил Дауылбаев.

Казахский газоперерабатывающий завод создан в 1973 году в составе "Озенмунайгаза". С апреля 2007 года существует как ТОО "КазГПЗ" в составе АО "КазМунайГаз".