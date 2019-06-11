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СНГ 11.06.2019 13:02

Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье премьер-министром в качестве исполняющего обязанности президента указ о роспуске парламента.

"Я отменил подписанный Павлом Филипом указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Во-первых, мы не признаем этот указ, во-вторых, он был подписан с грубыми нарушениями законодательства. Действующий премьер-министр не имеет права исполнять обязанности президента, а перед подписанием указа было обязательным проведение консультаций с парламентскими фракциями - их не было", - сказал Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности во вторник.

Как сообщалось, в воскресенье Конституционный суд Молдавии отменил решения парламента и признал их незаконными. Конституционный суд уполномочил действующего премьер-министра Филипа временно исполнять обязанности президента, чтобы подписать указ о роспуске парламента. Филип подписал указ, назначив досрочные выборы на 6 сентября.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, УКАЗ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]