Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье премьер-министром в качестве исполняющего обязанности президента указ о роспуске парламента.
"Я отменил подписанный Павлом Филипом указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Во-первых, мы не признаем этот указ, во-вторых, он был подписан с грубыми нарушениями законодательства. Действующий премьер-министр не имеет права исполнять обязанности президента, а перед подписанием указа было обязательным проведение консультаций с парламентскими фракциями - их не было", - сказал Додон на брифинге после заседания Высшего совета безопасности во вторник.
Как сообщалось, в воскресенье Конституционный суд Молдавии отменил решения парламента и признал их незаконными. Конституционный суд уполномочил действующего премьер-министра Филипа временно исполнять обязанности президента, чтобы подписать указ о роспуске парламента. Филип подписал указ, назначив досрочные выборы на 6 сентября.
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